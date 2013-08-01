Джонни Томсен - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Томсен
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|73
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Томсен
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|01.08.2013
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:2
|Рубин (Казань)