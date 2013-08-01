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    Джонни Томсен - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Джонни
    Фамилия Томсен
    Команда Рандерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1982 (41 год)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рандерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2013 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Рандерс (Рандерс)
    01.08.2013 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:2 Рубин (Казань)
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