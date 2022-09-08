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    Яник Брехнер - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Яник
    Фамилия Брехнер
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 мая 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 90' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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