Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Яник Брехнер - статистика

Цюрих
25 мая 1993 (33), Цюрих
#25 | Вратарь
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
22
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Цюрих
0 : 2
16.05.2026
Серветт
1' - 87'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Люцерн
1 : 0
12.05.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Цюрих
2 : 1
09.05.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
25.04.2026
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Цюрих
0 : 1
11.04.2026
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
06.04.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
2 : 1
21.03.2026
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
1 : 2
14.03.2026
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Серветт
2 : 1
07.03.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
1 : 2
04.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Янг Бойз
3 : 0
01.03.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.02.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
1 : 4
14.02.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Базель
2 : 1
08.02.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Янг Бойз
3 : 0
01.02.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
3 : 4
25.01.2026
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
1 : 1
18.01.2026
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Тун
4 : 2
20.12.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Цюрих
0 : 1
17.12.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
06.12.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
1 : 0
29.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 2
23.11.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
3 : 2
08.11.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 2
01.11.2025
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
2 : 0
29.10.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
2 : 3
26.10.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
1 : 0
18.10.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 0
04.10.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Цюрих
3 : 1
27.09.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
2 : 1
13.09.2025
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 4
23.08.2025
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
1' - 90'
Главные новости
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
1
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
10
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
4
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
4
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+