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    Бубакар Диалло - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Бубакар
    Фамилия Диалло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1989 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 Был в запасе Спартак Тр (Трнава) 1:1 Локомотив (Москва)
    18.08.2011 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Спартак Тр (Трнава)
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