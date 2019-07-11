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    Януш Гол - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Януш
    Фамилия Гол
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краковия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Краковия (Краков) 2:2 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
    11.07.2019 1' -90' ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 1:1 Краковия (Краков)
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