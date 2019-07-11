Януш Гол - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Януш
|Фамилия
|Гол
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Януш
|Фамилия
|Гол
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краковия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Краковия (Краков)
|2:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|11.07.2019
|1' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|1:1
|Краковия (Краков)