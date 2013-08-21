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    Эгемен Коркмаз - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Эгемен
    Фамилия Коркмаз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 ноября 1982 (40 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2013 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Фенербахче (Стамбул)
    29'
    21.08.2013 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 0:3 Арсенал (Лондон)
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