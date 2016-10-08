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    Маттео Коппини - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Маттео
    Фамилия Коппини
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2016 Был в запасе Норвегия 4:1 Сан-Марино
    08.10.2016 1' -71' Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино
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