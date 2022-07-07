Андрей Кожокарь - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кожокарь
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1987 (36 лет)
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кожокарь
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1987 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сфынтул Георге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|Был в запасе
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|2:1
|Сфынтул Георге (Суручены)
|07.07.2022
|1' -90'
|Сфынтул Георге (Суручены)
|1:2
|Мура 05 (Мурска-Собота)