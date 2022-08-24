Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимм Клозе - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Тимм
    Фамилия Клозе
    Состав Без клуба
    Родной город Франкфурт-на-Майне
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1988 (34 года)
    Рост 193
    Вес 87
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 1' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    • Читайте нас: 
    11