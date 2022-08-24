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Тимм Клозе
Статистика
Тимм Клозе - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1988 (38), Франкфурт-на-Майне
#5 | Защитник
193 см | 87 кг
Швейцария | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 3
24.08.2022
Бристоль Сити
1' - 90'
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