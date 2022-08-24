Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Германии 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Кубок 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011