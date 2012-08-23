Рууд Бойманс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Рууд
|Фамилия
|Бойманс
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Борн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|86
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Рууд
|Фамилия
|Бойманс
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Борн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2012
|61' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:5
|Анжи (Махачкала)
|23.08.2012
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)