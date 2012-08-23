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    Рууд Бойманс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Рууд
    Фамилия Бойманс
    Команда Утрехт
    Состав Основной
    Родной город Борн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 августа 1989 (33 года)
    Рост 188
    Вес 86
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2012 61' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 0:5 Анжи (Махачкала)
    23.08.2012 Был в запасе Анжи (Махачкала) 1:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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