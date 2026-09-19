Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига Чемпионов 2011/2012