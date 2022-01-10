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    Ноуледж Мусона - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Ноуледж
    Фамилия Мусона
    Состав Без клуба
    Родной город Нортон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июня 1990 (32 года)
    Рост 174
    Вес 68
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зимбабве 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2022 1' -46' Зимбабве 2:1 Гвинея
    26'
    14.01.2022 1' -78' Малави 2:1 Зимбабве
    10.01.2022 1' -90' Сенегал 1:0 Зимбабве
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