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Анатолий Катрич
Статистика
Анатолий Катрич - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1994 (32)
#77 | Нападающий
180 см | 70 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Кубок 2023/2024
Казахстан. Премьер-лига 2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкал
3
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 раунд
Космос
1 : 2
04.09.2024
Амкал
85' - 90'
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
0 : 2
20.08.2024
Амкал
1' - 71'
31'
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
8 : 1
01.08.2024
Коломна
1' - 46'
44'
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