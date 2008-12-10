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    Лука Кастилья - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Кастилья
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Родной город Чева
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1989 (33 года)
    Рост 184
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2008 90' -90' Ювентус (Турин) 0:0 БАТЭ (Борисов)
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