Лука Кастилья - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кастилья
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чева
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кастилья
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чева
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2008
|90' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)