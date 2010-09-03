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    Алексей Савинов - статистика

    Имя Алексей
    Фамилия Савинов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1979 (43 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 1' -90' Молдавия 0:2 Венгрия
    02.09.2011 1' -90' Финляндия 4:1 Молдавия
    12.10.2010 81' -90' Сан-Марино 0:2 Молдавия
    03.09.2010 1' -90' Молдавия 2:0 Финляндия
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