Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виорел Фрунза - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Виорел
    Фамилия Фрунза
    Команда Верис
    Состав Основной
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1979 (43 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 84' -90' Черногория 2:5 Молдавия
    11.10.2013 1' -90' Молдавия 3:0 Сан-Марино
    55'
    • Читайте нас: 
    11