Виорел Фрунза - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Виорел
|Фамилия
|Фрунза
|Команда
|Верис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1979 (43 года)
|Имя
|Виорел
|Фамилия
|Фрунза
|Команда
|Верис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1979 (43 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Молдавия
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|84' -90'
|Черногория
|2:5
|Молдавия
|11.10.2013
|1' -90'
|Молдавия
|3:0
|Сан-Марино
|55'