Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Ньюкасл
Дэн Берн
Статистика
€ 4 млн
Дэн Берн - статистика
Ньюкасл
9 мая 1992 (34), Блит
#33 | Защитник
201 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Англия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
71' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
0 : 1
31.03.2026
Япония
83' - 90'
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
1
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
3
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
13
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+