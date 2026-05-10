Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Маттиас Циммерманн - статистика

Фортуна
16 июня 1992 (34), Карлсруэ
#25 | Защитник
178 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
23
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Фортуна
3 : 1
10.05.2026
Эльверсберг
1' - 56'
30'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
1 : 0
02.05.2026
Фортуна
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Фортуна
3 : 1
24.04.2026
Динамо Дрезден
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
2 : 0
18.04.2026
Фортуна
62' - 90'
76'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
0 : 1
07.03.2026
Фортуна
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
2 : 1
27.02.2026
Бохум
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 1
21.02.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Фортуна
0 : 0
13.02.2026
Пройссен
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Карлсруэ
1 : 1
08.02.2026
Фортуна
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Фортуна
2 : 1
01.02.2026
Падерборн
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 1
24.01.2026
Фортуна
64' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Фортуна
1 : 0
16.01.2026
Арминия
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
20.12.2025
Гройтер Фюрт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Эльверсберг
1 : 0
14.12.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Фортуна
0 : 2
05.12.2025
Шальке-04
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Хольштайн
1 : 0
09.11.2025
Фортуна
1' - 62'
61'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Герта
1 : 0
25.10.2025
Фортуна
1' - 75'
71'
74'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 2
17.10.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Фортуна
2 : 3
03.10.2025
Нюрнберг
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
27.09.2025
Фортуна
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
1' - 87'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
30.08.2025
Карлсруэ
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Падерборн
1 : 2
23.08.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
1' - 90'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Арминия
5 : 1
02.08.2025
Фортуна
1' - 90'
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
1
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
3
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
2
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
13
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+