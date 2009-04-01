Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008