Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Штефан Белл - статистика

Майнц
24 августа 1991 (35), Андернах
#16 | Защитник
192 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
3 : 4
19.09.2026
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
1 : 3
12.09.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 5
06.09.2026
Майнц
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
18
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
1 : 2
03.05.2026
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
4 : 0
13.02.2026
Майнц
1' - 27'
26'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2 : 0
07.02.2026
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
31.01.2026
Майнц
1' - 90'
38'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
3 : 1
24.01.2026
Вольфсбург
1' - 90'
73'
90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
2 : 1
17.01.2026
Майнц
1' - 74'
29'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
2 : 1
13.01.2026
Хайденхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0 : 0
21.12.2025
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2 : 2
14.12.2025
Майнц
1' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0 : 1
05.12.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
1' - 73'
65'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
1 : 1
21.11.2025
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.11.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 1
01.11.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
26.10.2025
Майнц
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
3 : 4
18.10.2025
Байер
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
4 : 0
05.10.2025
Майнц
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
27.09.2025
Боруссия Д
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
1 : 4
20.09.2025
Майнц
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
1' - 15'
7'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2025
Майнц
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
0 : 1
24.08.2025
Кельн
65' - 90'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+