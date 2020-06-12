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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
БАТЭ
Сергей Черник
Статистика
€ 25 тыс
Сергей Черник - статистика
БАТЭ
5 марта 1988 (38), Гродно
#32 | Вратарь
187 см | 85 кг
Беларусь
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Белшина
1 : 1
12.06.2026
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 1
31.05.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
24.05.2026
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
0 : 0
20.05.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
0 : 0
10.05.2026
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
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БАТЭ
Был в запасе
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