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Бельграно
Лисандро Лопес
Статистика
€ 300 тыс
Лисандро Лопес - статистика
Бельграно
1 сентября 1989 (37)
#17 | Защитник
187 см
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Бельграно
2 : 1
21.09.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
1' - 90'
44'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
13.09.2026
Бельграно
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Бельграно
1 : 1
05.09.2026
Уракан
1' - 90'
34'
Аргентина. Примера, 7 тур
Атлетико Тукуман
0 : 0
30.08.2026
Бельграно
1' - 90'
Аргентина. Примера, 6 тур
Бельграно
1 : 2
23.08.2026
Дефенса и Хустисия
1' - 90'
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И
Г
П
Ж
К
Бургос
10
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 16 тур
Бургос
1 : 0
23.11.2024
Эйбар
1' - 46'
Испания. Сегунда, 15 тур
Расинг
2 : 0
16.11.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Бургос
0 : 2
10.11.2024
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Овьедо
3 : 1
03.11.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльче
1 : 0
27.10.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 1
24.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Альбасете
2 : 0
21.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
13.10.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
2 : 0
05.10.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
59' - 90'
72'
62'
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
63' - 90'
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