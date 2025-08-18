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Италия. Серия B
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Модена
Грегор Дефрель
Статистика
€ 300 тыс
Грегор Дефрель - статистика
Модена
17 июня 1991 (35), Модон
#92 | Нападающий
179 см | 77 кг
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Торино
1 : 0
18.08.2025
Модена
1' - 67'
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