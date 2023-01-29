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    Начо - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Хосе Игнасио
    Фамилия Фернандес
    Команда Реал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1990 (33 года)
    Рост 178
    Вес 75
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 63' - 90' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    02.03.2023 1' - 67' Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    55'
    25.02.2023 1' - 77' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    56'
    21.02.2023 27' - 90' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 76' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    84'
    15.02.2023 1' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    11.02.2023 74' - 90' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 15 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 63' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    25.02.2023 1' -77' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    56'
    18.02.2023 1' -76' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    84'
    15.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    05.02.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    13'
    02.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    33'
    29.01.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    41'
    22.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    07.01.2023 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Реал (Мадрид)
    30.12.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 88' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    07.11.2022 85' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    30.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    22.10.2022 86' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    19.10.2022 88' -90' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    16.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 83' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.09.2022 59' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.09.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    20.08.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    14.08.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
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