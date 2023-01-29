Начо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Хосе Игнасио
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|75
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Хосе Игнасио
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|63' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|02.03.2023
|1' - 67'
|Реал
|0:1
|Барселона
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|55'
|25.02.2023
|1' - 77'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|56'
|21.02.2023
|27' - 90'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 76'
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|84'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|11.02.2023
|74' - 90'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|15
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|63' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|25.02.2023
|1' -77'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|56'
|18.02.2023
|1' -76'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|84'
|15.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|05.02.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|13'
|02.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|33'
|29.01.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|41'
|22.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Реал (Мадрид)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|10.11.2022
|88' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|07.11.2022
|85' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|22.10.2022
|86' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|19.10.2022
|88' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Барселона (Барселона)
|08.10.2022
|83' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|11.09.2022
|59' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|14.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)