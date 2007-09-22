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    Жан-Эммануэль Эффа-Овона - статистика

    Имя Жан-Эммануэль
    Фамилия Эффа-Овона
    Состав Без клуба
    Родной город Икбонго
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 декабря 1983 (39 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2007 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Нанси (Нанси)
    06.10.2007 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    22.09.2007 1' -90' Кан (Кан) 1:2 Метц (Метц)
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