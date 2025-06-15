Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Евгений Охрименко - статистика

Муром
13 июня 1996 (30), Ростов-на-Дону
#5 | Защитник
175 см | 65 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форте
14
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
1' - 60'
42'
60'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Динамо-2
5 : 2
17.05.2025
Форте
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Форте
1 : 2
10.05.2025
Текстильщик
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Форте
3 : 2
26.04.2025
Авангард
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Киров
1 : 0
20.04.2025
Форте
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Форте
0 : 2
16.04.2025
Сибирь
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Форте
0 : 1
12.04.2025
Калуга
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Иртыш
0 : 0
05.04.2025
Форте
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Форте
2 : 1
29.03.2025
Динамо-2
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
5 : 0
22.03.2025
Форте
1' - 63'
54'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Форте
1 : 1
15.03.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Авангард
3 : 1
08.03.2025
Форте
46' - 90'
53'
Главные новости
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
12
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
7
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
12
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+