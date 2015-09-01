Евгений Охрименко - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Охрименко
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|171
|Вес
|65
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Охрименко
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|171
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|12
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -84'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|39'
|25.10.2015
|1' -55'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|19.10.2015
|1' -84'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|7'
|11.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|13' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.09.2015
|1' -73'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|53'
|21.09.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|14.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|1' -77'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|36'
|01.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|22.08.2015
|87' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|73' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.07.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)