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    Давид Гатикоев - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Давид
    Отчество Левович
    Фамилия Гатикоев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2015 66' -90' Уфа (Уфа) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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