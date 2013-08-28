|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|27.10.2013
|79' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2013
|60' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2013
|46' -82'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|22.09.2013
|88' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2013
|53' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|10.09.2013
|73' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.09.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2013
|86' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.08.2013
|80' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.07.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|5:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)