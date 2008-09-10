Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Омер Голан - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Омер
    Фамилия Голан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 октября 1982 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2009 1' -90' Израиль 1:1 Греция
    10.09.2008 1' -90' Молдавия 1:2 Израиль
    • Читайте нас: 
    11