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    Диего Карлос - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Карлос
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 мая 1988 (34 года)
    Рост 174
    Вес 67
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1
    (3:5)п    		 Уфа (Уфа)
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