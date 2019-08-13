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    Райн МакГиверн - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Райн
    Фамилия МакГиверн
    Команда Порт Вейл
    Состав Основной
    Родной город Ньюри
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1990 (33 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линфилд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:1 Линфилд (Белфаст)
    22.08.2019 Был в запасе Линфилд (Белфаст) 3:2 Карабах (Агдам)
    13.08.2019 1' -90' Линфилд (Белфаст) 3:2 Сутьеска (Никшич)
    40'
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