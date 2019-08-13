Райн МакГиверн - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Райн
|Фамилия
|МакГиверн
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1990 (33 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Райн
|Фамилия
|МакГиверн
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линфилд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:1
|Линфилд (Белфаст)
|22.08.2019
|Был в запасе
|Линфилд (Белфаст)
|3:2
|Карабах (Агдам)
|13.08.2019
|1' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|3:2
|Сутьеска (Никшич)
|40'