Артем Федчук - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Федчук
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Федчук
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -71'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(9:10)п
|Химки (Химки)
|30.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:0
(3:4)п
|Пари НН (Нижний Новгород)