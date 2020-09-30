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    Артем Федчук - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Константинович
    Фамилия Федчук
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -71' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (9:10)п    		 Химки (Химки)
    30.09.2020 1' -90' Зенит (Иркутск) 0:0
    (3:4)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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