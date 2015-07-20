Антон Котенев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Котенев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Антон
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Котенев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2015
|1' -33'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)
|28.07.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.07.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Строгино (Москва)