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    Антон Котенев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Константинович
    Фамилия Котенев
    Команда Строгино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Строгино 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2015 1' -33' Волга (Тверь) 2:1 Строгино (Москва)
    28.07.2015 1' -90' Строгино (Москва) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    20.07.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 Строгино (Москва)
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