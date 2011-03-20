Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Помецко - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Помецко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    • Читайте нас: 
    11