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    Шон Моррисон - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Шон
    Фамилия Моррисон
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Родной город Плимут
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1991 (32 года)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    14.01.2023 1' -80' Ротерхэм (Шеффилд) 4:0 Блэкберн (Блэкберн)
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