Шон Моррисон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Моррисон
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плимут
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1991 (32 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Моррисон
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плимут
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1991 (32 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.01.2023
|1' -80'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|4:0
|Блэкберн (Блэкберн)