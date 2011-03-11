Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Минен Хе - статистика

    #86 | Полузащитник
    Имя Минен
    Фамилия Хе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2011 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    77'
    • Читайте нас: 
    11