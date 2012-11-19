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Андрей Печник
Статистика
Андрей Печник - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1981 (44), Дравоград
#14 | Защитник
185 см
Словения
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 1
19.11.2012
Шинник
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1 : 1
30.10.2012
Волгарь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 2
26.10.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3 : 1
08.10.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 0
02.10.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 2
21.09.2012
Сочи
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
0 : 0
17.09.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0 : 0
10.09.2012
Спартак-Нальчик
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.09.2012
Волгарь
1' - 30'
4'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 0
28.08.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 1
17.08.2012
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2012
Волгарь
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
07.08.2012
Нефтехимик
Был в запасе
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