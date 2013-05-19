Билли Нотт - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Нотт
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Канви Айланд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1992 (30 лет)
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Нотт
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Канви Айланд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандерленд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|74' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)