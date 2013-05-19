Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билли Нотт - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Билли
    Фамилия Нотт
    Команда Брэдфорд Сити
    Состав Основной
    Родной город Канви Айланд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 декабря 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сандерленд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 74' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    • Читайте нас: 
    11