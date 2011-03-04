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    Сеяд Рамович - статистика

    Вратарь
    Имя Сеяд
    Фамилия Рамович
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Штуттгарт
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 марта 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 2 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2011 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:2 Таврия (Симферополь)
    04.03.2011 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:4 Мариуполь (Мариуполь)
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