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    Марсио Абреу - статистика

    Полузащитник
    Имя Марсио
    Фамилия Абреу
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1980 (42 года)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.07.2013 1' -46' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    17'
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