Гарри Кейн - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Кейн
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|65
Стоимость:
€ 90,00
млн
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Кейн
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|0:0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|65' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|82'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|72'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)