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    Гарри Кейн - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Гарри
    Фамилия Кейн
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 65
    Стоимость:
    € 90,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Тоттенхэм 0:0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 65' - 90' Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    82'
    19.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    72'
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -59' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
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