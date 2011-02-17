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    Бартош Слюсарски - статистика

    Нападающий
    Имя Бартош
    Фамилия Слюсарски
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1981 (41 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2011 1' -46' Лех (Познань) 1:0 Брага (Брага)
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