Марко Симич - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Симич
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Симич
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -120'
|Лиепая (Лиепая)
|0:0
(1:3)п
|ЦСКА (София)
|22.07.2021
|1' -89'
|ЦСКА (София)
|0:0
|Лиепая (Лиепая)
|45'
|15.07.2021
|1' -84'
|Струга (Струга)
|1:4
|Лиепая (Лиепая)