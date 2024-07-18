Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011