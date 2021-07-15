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    Марко Симич - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Симич
    Команда Пахтакор
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиепая 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -120' Лиепая (Лиепая) 0:0
    (1:3)п    		 ЦСКА (София)
    22.07.2021 1' -89' ЦСКА (София) 0:0 Лиепая (Лиепая)
    45'
    15.07.2021 1' -84' Струга (Струга) 1:4 Лиепая (Лиепая)
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