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    Андрей Керич - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Андрей
    Фамилия Керич
    Состав Без клуба
    Родной город Винковцы
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1987 (36 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спарта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 90' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Спарта (Прага)
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