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    Вилли Боли - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Вилли
    Фамилия Боли
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 1991 (32 года)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 7' Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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