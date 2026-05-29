Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Греция. Суперлига 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Греция. Суперлига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Греция. Суперлига 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2011