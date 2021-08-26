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    Михал Крменчик - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Михал
    Фамилия Крменчик
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 81' -89' Легия (Варшава) 2:1 Славия (Прага)
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