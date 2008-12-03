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    Джон Харли - статистика

    Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Харли
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Мэйстоун
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1979 (43 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2008 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
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