Ли Пелтье - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Пелтье
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Пелтье
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)