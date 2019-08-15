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Давид Лимберски
Статистика
Давид Лимберски - статистика
Завершил карьеру
6 октября 1983 (42), Плзень
#8 | Защитник
179 см | 79 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виктория
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Виктория
2 : 1
15.08.2019
Антверпен
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Антверпен
1 : 0
08.08.2019
Виктория
1' - 90'
72'
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