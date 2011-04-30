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    Томас Мехиас - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Томас
    Фамилия Мехиас
    Состав Без клуба
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 января 1989 (34 года)
    Рост 195
    Вес 84
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2011 84' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Хетафе (Хетафе)
    30.04.2011 1' -53' Реал (Мадрид) 2:3 Сарагоса (Сарагоса)
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